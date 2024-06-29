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الرئيس السيسى: لدينا فرص كبيرة جدا للاستثمار داخل مصر

السبت، 29 يونيو 2024 12:27 م
الرئيس السيسى: لدينا فرص كبيرة جدا للاستثمار داخل مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركين في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، أن الدولة المصرية لديها فرص كبيرة جدا للاستثمار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك: "أقول لكل مشارك معانا ولكل اللى بيسمعنا.. لدينا فرص كبيرة جدا جدا في الاستثمار داخل مصر.. ونبذل كل الجهود لإنجاح هذه الاستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة.

وتابع الرئيس السيسي: "اجدد شكري لرئيسة المفوضية الأوروبية واقدر دعمها الكبير لنا".







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