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الرئيس السيسى: تحديات 2011 وحتى الآن اختبار نجح فيه المصريون

السبت، 29 يونيو 2024 12:25 م
الرئيس السيسى: تحديات 2011 وحتى الآن اختبار نجح فيه المصريون الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحديات التي قابلت مصر من 2011 وحتى الآن ضخمة جدا وهذا اختبار نجح فيه المصريين.

أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، "وهذا يؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة مش بقدرة دولة ولكن بإرادة شعب قوي صامد تحمل تحديات وتبعات ضخمة جدا، منها حاجات مش مسؤول عنها علي الاطلاق زى ما حصل في أزمة كورونا والحرب الروسية وحرب غزة لهم تداعيات اقتصادية للاقتصادية الناشئة، وبطبيعة الحال الاقتصاد المصري، ولكن تحمله، وبوجه له الشكر على هذا التحمل، وده أكبر ضمانة للاستثمار والمستثمرين المصرين والأجانب.







مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

الرئيس السيسي

مؤتمر الاستثمار

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

مؤتمر الاستثمار المصري

السيسي

انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024

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