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الرئيس التنفيذى لمجموعة إي اف چي: ردة فعل المستثمرين الأجانب تجاه الإصلاحات الأخيرة كانت إيجابية

السبت، 29 يونيو 2024 12:11 م
الرئيس التنفيذى لمجموعة إي اف چي: ردة فعل المستثمرين الأجانب تجاه الإصلاحات الأخيرة كانت إيجابية كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة
رامى محيى الدين

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قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي إن طبيعة عملنا كأحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة نتعامل بشكل مستمر مع مستثمرين أجانب كثيرا ما يتطلعون إلى فرص استثمارية في مصر، والحقيقة أن رد فعلهم على الإصلاحات الأخيرة كانت إيجابية للغاية وهذا ما رأيناه في دخول استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية .

وأضاف: بجانب الكثير من المشروعات التي تم ذكرها ومشروع رأس الحكمة هناك الكثير من المشروعات التي تدرس النهارده لكن في رأيى الشخصى يمكن لأحد الأساليب تسريع وتيرة الاستثمار الاجنبى هو زيادة نشاط القطاع الخاص المصرى لأنه يعطى أكبر رسالة طمأنينة للمستثمر الاجنبى على افاق النمو في البلد.

وتابع: استثمار القطاع الخاص عنصر جذب مهم جدا للمستثمر الأجنبى، وردة فعل القطاع الخاص المصرى للإصلاحات كانت واضحة على مؤشر مديرى المشتريات فقد حصل على اعلى قراءة خلال السنوات الثلاثة الماضية ونتوقع انخفاض معدل التضخم ومعاه انخفاض سعر الفائدة المحلية ونتمنى ان نرى المؤشر فوق الـ50 نقطة شهريا وان تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.







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