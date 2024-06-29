الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار أخرى فوق منطقة بيلجورود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار فوق منطقة بيلجورود الروسية على الحدود بين البلدين.



وأشارت الدفاع الروسية - فى بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه "تم إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم على أهداف فى روسيا باستخدام طائرة بدون طيار ثابتة الجناحين يوم 29 يونيو، ودمرت الدفاعات الجوية الروسية الطائرة الأوكرانية".



وأفاد الحاكم الإقليمى فياتشيسلاف جلادكوف - فى وقت سابق اليوم - بأن الجيش الأوكرانى أطلق 96 طلقة ذخيرة على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ مما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، مشيرا إلى أن الهجوم تضمن طائرتين بدون طيار؛ ما أسفر عن إصابة رجل آخر، وتم إسقاط إحدى الطائرتين على سطح مبنى مرفق اجتماعي؛ ما أدى إلى وقوع أضرار.



وأضاف جلادكوف أن "8 هجمات أوكرانية نُفذت على مستوطنات فى منطقة جرايفورونسكى الحضرية، والتى استخدم فيها الجيش الأوكرانى 9 طائرات بدون طيار و51 قطعة ذخيرة"، لافتا إلى أن الهجمات ألحقت أضرارا بـ11 منزلًا خاصًا وعدة سيارات وخطوط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء ومنشأة الاتصالات".