اليوم السابع
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الداخلية تنفى وجود تجمعات مؤيدين لدعوات تحريضية

السبت، 29 يونيو 2024 07:25 م
الداخلية تنفى وجود تجمعات مؤيدين لدعوات تحريضية وزرة الداخلية
محمود عبد الراضى

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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله وجود تجمعات لعدد من المواطنين والإدعاء بكونهم مؤيدين لدعواتهم التحريضية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المقطع المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضى، نظمها أحد الأحزاب السياسية عقب حصوله على التصاريح اللازمة، وقام أحد العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج بفبركة مقطع صوتى غير حقيقى وإضافه لمقطع الفيديو فى محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم، وأن ذلك يأتى فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق، وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات.

 

 







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