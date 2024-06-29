الداخلية السعودية: ضبط 13445 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة العربية السعودية، التي تمت خلال أسبوع عن ضبط 13.445 مخالفًا، منهم 8763 مخالفًا لنظام الإقامة، و3230 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1452 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 1063 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 66 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، وضبط متورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وفق "عكاظ" .

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 22.580 وافدًا مخالفًا، منهم 21.502 رجل، و1078 امرأة، فيما تمت إحالة 15.458 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1990 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8099 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.