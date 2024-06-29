التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة بنجع حمادى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى دائرة مركز شرطة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بغرق طفل بإحدى الترع دائرة مركز شرطة سوهاج، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بغرق شخص بترعة نجع حمادي، تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

وتبين غرق المدعو محمد ج ق ح 14 سنة طالب، ومقيم دائرة المركز وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقلها لمشرحة مستشفي سوهاج العام .

وبسؤال والده المدعو جلال ق ح ا 51 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.