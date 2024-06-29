التصرف السليم حال انفجار كاوتش السيارة أثناء القيادة بسرعة تتجاوز 100 كم؟

كتب - أحمد عبد الهادى

يعتبر انفجار إطار السيارة خطر كبير يهدد قائدها، خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك بسبب عدم اهتمام البعض بتغير الإطارات حسب المواعيد الرسمية المعلن عنها للتغير، اليوم السابع يوضح للقراء طرق التصرف السليم لإيقاف السيارة حال انفجار الإطارات.

كيف تتصرف وأنت تقود السيارة بسرعة تتجاوز 100 كم في الساعة وانفجر كاوتش السيارة ؟



- عند انفجار أحد الإطارات حاول أن تبقى هادئاً قدر الإمكان وقم بتثبيت (الدركسون ) بكلتا يديك بقوة وقوم بضغط زر الفليشر (مثلث الاصطبات ) لتحذير المركبات الخلفية.

- والأهم ابقي قدمك بعيداً عن الفرامل ولا تقم بضغطها نهائياً.

- ابقى بمسارك ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق، أبقى على مسار مستقيم قدر الإمكان.

- إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة يدوي، قم بتغيير التعاشيق (السرعات ) للأدني تدريجياً، ولاتقم بهذه الخطوة إلا بعد التأكد من أنك تسطير على السيارة جيداً، أما إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة أتوماتيكي، فسوف تقوم السيارة بهذه المهمة تلقائيا.

- لا تحمل همَّ الفرامل فإن السحب (Drag ) الناتج عن الإطار المنفجر سوف يقوم بمهمة الفرامل، وتخفيف سرعة السيارة .

- عند انخفاض السرعة إلى50 كم/ ساعة، يمكنك ضغط الفرامل بهدوء حتى تتوقف السيارة.