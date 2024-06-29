اعترافات مستريحين من شبرا الخيمة: أوهمنا الضحايا بتسفيرهم للعمل بالخارج

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص أمام جهات التحقيق في شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن عددا من المواطنين تعرضوا لعملية نصب من قبل مالك شركة "غير مرخصة"، ومدير الشركة، وعاطل، بأن تحصلوا منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول، إلا أنهم لم يفوا بذلك أو رد المبالغ المالية لهم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب.

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 عقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".



