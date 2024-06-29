استقبال شعلة المؤتمر العالمى للكشافة فى دورته الـ43 بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبلت محافظة سوهاج شعلة المؤتمر العالمى للكشافة فى دورته الثالثة والأربعين، تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الذى نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية"، بحضور الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.

حضر انطلاق الشعلة - الجمعة - بمحافظة سوهاج الدكتور يسرى كفافى وكيل المديرية للشباب، ومحمد شيخون منسق الجوالة بالمديرية، وبمشاركة الجمعيات الكشفية، محمود السويسى عن جمعية الفتيان، خلف محمد خلف عن الجمعية الجوية، محروس عبداللاه أبوالوفا عن الجمعية البحرية، ونجوى جمال عن جمعية المرشدات فرع سوهاج، ومحمد صادق مفوض عام بجمعية البحرية.

من جانبه أكد الدكتور يسرى كفافى، وكيل المديرية للشباب بسوهاج، أن المؤتمر العالمى للكشافة الثالث والأربعين رسالة للعالم أجمع تؤكد إيماننا الراسخ بدور الشباب فى بناء الحاضر والمستقبل، وحرصنا على تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعاون بين مختلف شعوب العالم.

أضاف كفافى أن استضافة مصر للمؤتمر العالمى للكشافة فى دورته الثالثة والأربعين بحضور 200 دولة على مستوى العالم إضافة قوية لوزارة الشباب والرياضة، وانطلاق الشعلة بمحافظات الجمهورية، يكون الختام بمحافظة القاهرة وهو إضافة قوية ودليل على دور مصر الريادى فى العالم، فمصر هى الأمن والأمان لشعوب العالم.

وأوضح أن المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين سيمثل فرصة عظيمة للشباب المصري للتعرف على الثقافات المختلفة من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب الكشفية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيساهم في تعزيز العمل الكشفي في مصر والمنطقة العربية، ونشر قيم السلام والصداقة والتسامح بين الشباب، و ترك بصمة إيجابية فى تاريخ الحركة الكشفية العالمية، نظراً لتضافر جميع الجهات المعنية والعمل على قدم وساق لضمان استضافة مصر للمؤتمر بأفضل صورة ممكنة.