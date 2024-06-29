إيران تعلن عن إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين بزشكيان وجليلي

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الداخلية الإيرانية، إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، بين المرشح مسعود بزشكيان، ضد المحافظ سعيد جليلي.

وقالت الداخلية في مؤتمر صحفي، إن مسعود بزشكيان حصل على أكثر من 10 ملايين و415 ألف صوت حتى الآن، ونسبة المشاركة بلغت 40%.

وأغلقت مراكز الاقتراع في إيران الجمعة عند منتصف الليل بعد أن مُدّدت عمليّات التصويت في انتخابات رئاسيّة مبكرة تبدو نتيجتها غير محسومة في ظلّ انقسام معسكر المحافظين وتعويل مرشّح إصلاحي على تعدّد منافسيه لتحقيق اختراق.

وتَعيّن تنظيم الانتخابات الرئاسية في إيران على عجَل بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر في 19 مايو الماضي.

ويتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشّحين، جميعهم رجال في الخمسينات أو الستينات من العمر.

وإذا لم يحصل أيّ من هؤلاء المرشّحين على الغالبيّة المطلقة من الأصوات، تُجرى جولة ثانية في الخامس من يوليو، وهو أمر لم يحدث إلا مرة واحدة في 2005، منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً.



