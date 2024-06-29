إنجازات 10 سنوات.. وزارة التموين: تسجيل 84 ألف علامة تجارية

كتب ـ مدحت وهبة

استعرضت وزارة التموين أبرز المشروعات التي تم إنجازها على مدار الـ10 سنوات الماضية، حيث تم تسجيل عدد 84680 علامة تجارية وعدد 6214 نموذجا من النماذج الصناعية المحلية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية تم تسجيل أول ثلاثة مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من "التين، زيت الزيتون، وعنب براني" ، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كل المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

وفيما يتعلق بمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة فإنه يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كل محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرص عمل.