إصابة شاب فى انهيار عقار بحى المناخ ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شخص فى إنهيار عقار مكون من 4 طوابق، بالساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فى نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب زياد السعيد مسعد العدوى 23 سنه، إثر انهيار عقار بنطاق حى المناخ.

واتضح من الكشف الطبي المبدئي، وجود جروح متفرقة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وجاري البحث عما إذا كان هناك أشخاص تحت الأنقاض.

وكانت إدارة النجدة بمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط عقار بشارع البلدية ونمرة 2 خلف شارع كسرى، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية والبحث الجنائي والإسعاف، لإنقاذ أي من الأشخاص تحت الأنقاض.

ويكثف رجال الأمن، من جهودهم في البحث عن أي شخص تحت الأنقاض الناتجة عن إنهيار العقار، وكذلك الوقوف على ملابسات الواقعة.