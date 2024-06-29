أولياء الأمور يستقبلون طلاب الثانوية العامة بقنا بعد انتهاء الفيزياء والتاريخ

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من امتحانات الثانوية العامة بقنا بعد أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

وعبر عدد من طلاب الثانوية للشعبة الأدبية عن ارتياحهم بعد أداء امتحان التاريخ والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما تباين أراءطلاب الشعبة العلمية.

وكانت قد أنهت مديرية التربية والتعليم بقنا استعدادتها الخاصة لامتحانات الثانوية العامة والتي بدأت الإثنين 10 يونيو 2024 ، مع تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات التى توفر المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات

وأشار محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بقنا هذا العام 17257 طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة، حيث يؤدى اللمتحانات 11742 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و 1331 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و 4184 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

ولفت وكيل الوزارة، أن مديرى الإدارات التعليمية تم توجيههم على القيام بكل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب، ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

وشدد وكيل الوزارة، على حظر الدخول بالهاتف المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين وعدم السماح بدخول اللجان الا المسموح لهم قانوناً.