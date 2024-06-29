أخبار مصر.. الانتهاء من التشكيل الوزارى والمحافظين وحلف اليمين خلال أيام

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصريح مصدر حكومي مطلع، إن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى: مؤتمر الاستثمار رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبى لاقتصاد مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، وقال الرئيس السيسى، إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل.ك مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.. إضافة إلى إلقاء الضوء.. على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل أطنانا من المساعدات الإنسانية لجنوب السودان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمعاونة للأشقاء بدولة جنوب السودان. مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى والمحافظين وحلف اليمين خلال أيام قال مصدر حكومي مطلع، إن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، مضيفا أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار للوزراء الجدد.

المفوضية الأوروبية: 20 مذكرة تفاهم مع شركات مصرية بقيمة 40 مليار يورو