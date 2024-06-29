أحمد يعقوب: الإصلاح الاقتصادى كان حتميا.. والدولة جاهزة لجذب الاستثمارات

كتبت - أمانى سمير

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته مصر بعد ثورة 30 يونيو كان حتميا لعلاج مشكلات الاقتصاد التى تراكمت على مدار عقود سابقة، موضحاً أن البيئة الاستثمارية الآن أصبحت جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاعات اقتصادية واعدة.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال حوار شامل مع برنامج "رسالة وطن" على الراديو 9090 الذى يقدمه الإعلامى أحمد الخطيب، أن حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر ارتفع من 1.7 تريليون جنيه فى 2013 إلى نحو 11 تريليون جنيه حالياً بالإضافة إلى تسجيل الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى حالياً أكثر من 46 مليار دولار وهو رقم تاريخى غير مسبوق.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن الدولة المصرية تستهدف جذب تدفقات استثمار أجنبى مباشر بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة بمعدل سنوى يتراوح بين. 12 إلى 15 مليار دولار موضحاً أن تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى يمثل أولوية لصناع القرار فى مصر.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى والذى انطلقت فعالياته اليوم السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة أوروبا يؤكد أن العالم يثق فى مستقبل اقتصاد مصر حيث تستهدف الدولة عرض الخريطة الاستثمارية فى قطاعات ذات أهمية اقتصادية كبيرى مثل الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن جذب الاستثمارات أولوية للنشاط الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، بما يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات التوظيف.