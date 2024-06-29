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أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

السبت، 29 يونيو 2024 04:16 م
أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الحوار الوطني
كتب محمد السيد الشاذلى

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أبرزت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، الذى أكد فيها على أهمية هذا المؤتمر في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم.

وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه تماشيا مع تصريحات الرئيس السيسى ومن أجل نجاح سياسات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي، كان قد ناقش الحوار الوطني خلال جلساته الأخيرة أهمية جذب الاستثمارات وأيضا كان ذلك على رأس اهتمامات الحوار الاقتصادي، الذي دعى إليه الرئيس، وخرجت توصيات من شأنها تساهم في تجاوز التحديات الاقتصادية والمضي قدما نحو تنفيذ التنمية الشاملة والمستدامة.

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي:

1
أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

 

2
تصريحات الرئيس السيسى اليوم






مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

الرئيس السيسي

مؤتمر الاستثمار

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

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