204 مولدات لتأمين محطات مياه الشرب بسوهاج خلال فترات تخفيف الأحمال

سوهاج - عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أن الشركة لديها 36 مولد ديزل ثابت وعدد 168 مولد متحرك باجمالى 204 مولدات ديزل لتوليد الكهرباء يتم استخدامها بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تشغيل تلك المحطات أوقات تخفيف أحمال الكهرباء بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يوجد عدد 18 مولد ديزل بالمحطات السطحية وعدد 28 مولد ديزل بالمحطات المدمجة والمطورة ومعالجة الحديد والمنجنيزوعدد 42 مولد ديزل بالمحطات النقالى والترشيح الطبيعى وروافع المياه وعدد 115 مولد ديزل بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية ومعالجة الصرف الصحى ومولد ديزل بمقر الشركة الرئيسى وذلك لتشغيل طلمبات المياه وضخ مياه للمواطنين تصل من خلال قدرات تلك المولدات الى الدور الثانى وقت تخفيف أحمال الكهرباء وكذلك تشغيل محطات الصرف الصحى لمنع امتلاء بيارات محطات الرفع الرئيسية والفرعية وتشغيل محطات المعالجة لمنع حدوث طفح لمياه الصرف الصحى بالشوارع.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه يتم الاعتماد على خزانات محطات المياه الكبرى والمرشحة لضخ المياه للمواطنين خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء، كما أنه يتم تأمين متطلبات المولدات الديزل من الوقود شهريا لضمان تقديم الخدمة وعدم انقطاعها عن المواطنين.

كما شدد رئيس مياه سوهاج على المواطنين بضرورة اتباع وسائل ترشيد استهلاك المياه وعدم استخدام مياه الشرب غير فى الغرض المخصص له والامتناع عن السلوكيات الخاطئة فى استخدام مياه الشرب النقية والتى منها رش المياه فى الشوارع أو استخدامها فى الزراعات والمزارع وغيرها من طرق اهدار مياه الشرب كما طالب المواطنين بالتوسع فى استخدام مرشدات المياه وتركيب القطع الموفرة بجميع الأدوات الصحية لتقليل فاقد المياه والحفاظ على مياه الشرب.