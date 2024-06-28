يوفر 2000 فرصة عمل.. تفاصيل مشروع محطة حاويات ميناء الدخيلة

الإسكندرية - أسماء على بدر

هناك العديد من المشروعات التى تعمل عليها هيئة ميناء الإسكندرية، والتى تُعد مشروعات قومية هامة تستطيع أن تكون من أهم المشروعات الاستراتيجية لوضع ميناء الإسكندرية على الخريطة الدولية الملاحية، ومن أهم هذه المشروعات هو مشروع إنشاء محط حاويات، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل المشروع.



1- المشروع على وصيف 100 بميناء الدخيلة.

2- المشروع بيوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

3- يتم إنشاء رصيف بطول 1200م (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م).

4- المشروع على عمق 18م.

5- المشروع على مساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبا.

6- المحطة تستوعب طاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/سنويا.

7- المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

8- سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.

9- يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.