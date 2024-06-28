اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2024 06:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

يوفر 2000 فرصة عمل.. تفاصيل مشروع محطة حاويات ميناء الدخيلة

الجمعة، 28 يونيو 2024 05:30 ص
يوفر 2000 فرصة عمل.. تفاصيل مشروع محطة حاويات ميناء الدخيلة مشروع محطة حاويات بميناء الدخيلة
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من المشروعات التى تعمل عليها هيئة ميناء الإسكندرية، والتى تُعد مشروعات قومية هامة تستطيع أن تكون من أهم المشروعات الاستراتيجية لوضع ميناء الإسكندرية على الخريطة الدولية الملاحية، ومن أهم هذه المشروعات هو مشروع إنشاء محط حاويات، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل المشروع.


1- المشروع على وصيف 100 بميناء الدخيلة.

2- المشروع بيوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

3- يتم إنشاء رصيف بطول 1200م (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م).

4- المشروع على عمق 18م.

5- المشروع على مساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبا.

6- المحطة تستوعب طاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/سنويا.

7- المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

8- سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.

9- يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.







الاسكندرية

اخبار المحافظات

ميناء الاسكندرية

فرص عمل بالاسكندرية

اليوم السابع بلس




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة