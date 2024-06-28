وزير دفاع روسيا يكلف باتخاذ إجراءات للرد على تحليق طائرات أمريكية فوق البحر الأسود

موسكو (أ ش أ)

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع أندريه بيلوسوف كلف هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بإعداد مقترحات للرد السريع على الاستفزاز الأمريكى بطائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود.

وأشارت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة، إلى تزايد كثافة أنشطة الطائرات بدون طيار الاستراتيجية الأمريكية فوق البحر الأسود، التي تقوم بعمليات استطلاع واستهداف بأسلحة دقيقة تزود بها الدول الغربية القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات على روسيا..

وبحسب الوزارة، فإن تحليق الطائرات بدون طيار الاستراتيجية الأمريكية فوق البحر الأسود يزيد من احتمال وقوع حوادث مع طائرات القوات الجوية الروسية، مما يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.

وأضافت: أن"هذا يشير إلى التورط المتزايد للولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف، وتضاعف مثل هذه الرِّحْلات الجوية احتمال وقوع حوادث في المجال الجوي مع طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية، مما يزيد من خطر المواجهة المباشرة وستكون دول الناتو مسئولة عن ذلك".