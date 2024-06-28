هذا النوع من الحليب يقلل من مستويات الكولسترول فى الدم

كتبت مروة محمود الياس

ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم أحد المخاطر التي قد تحدث لجسمك، تدريجيا هذا الارتفاع يؤثر على سريان الدم في الجسم فضلا عن أنه عبارة عن مادة دهنية إذا زادت عن حد معين داخل الجسم أصبحت تهدده بمشكلات كثيرة أهمها السكتة الدماغية والأمراض القلبية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث سايت الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير أن الكوليسترول هو مادة دهنية صحية متواجدة في الجسم لكي تعمل على توازنه وضبط هرموناته وعمل خلاياه على الوجه الأمثل، واي ارتفاع أو خلل فيها قد يؤدي إلى أضرار صحية كالسابق ذكرها.

وأوضح التقرير أنه كلما كان نظامك الغذائي والحياتى صحيا ولا يعتمد على المأكولات غير الصحية ولا العادات غير الصحية، مثل الأكلات الدهنية والمقلية والمصنعة والمشروبات السكرية كان أفضل.

تابع التقرير أن هناك نوعيات من اللبن يوصى بها لمرضى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم كبديل طبيعي لحليب الابقار، كما أنها تساعد على ضبط نسب الكوليسترول.

وحليب اللوز هو الحليب المميز الذي يساعد على تقليل نسب الكوليسترول في الدم كونه منتج طبيعي وصحي خالي من أي نسب من الكوليسترول كما أنه يعد أحد أهم انواغع اللبن التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الصحية التي توفر صحة والنضارة لشرايين الجسم الأوردة الدموية وللقلب والدماغ أيضا، وتعزز منه عمل أجهزه الجسم وتقيه الشيخوخة وضعف الترطيب والنضارة كما أنها تحمي من أمراض القلب الشهيرة.

يحتوي حليب اللوز على فيتامين اي الصحي يحتوي حليب اللوز على فيتامين e الصحي والمفيد والمميز للجسم والصحه، فهو يساعد على تخفيف حته الشعور بالالتهاب والاصابه به في الجسم.



ينصح التقرير بتناول اللوز وحليب اللوز الخالي من الاضافات والسكريات والمواد الحافظة، لانه حليب طبيعي يعزز من صحه الجسم وله قدره فائقه على تعزيز الكوليسترول الجيد وتقليل حدة الكوليسترول الضار على الجسم.