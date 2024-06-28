نقيب السكة الحديد: قطاع النقل شهد تطورا كبيرا عقب ثورة 30 يونيو

كتبت آية دعبس

هنأت النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة برئاسة عبد الفتاح فكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب والمصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة والتي أكدت على وعي الشعب المصري .

قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة ، إن ثورة 30 يونية المجيدة عبرت عن إرادة شعب ، سطر من خلالها ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن ، وغيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر ، وكتبت بأحرف من نور ، ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كافة المستويات ، وفتحت أفاق بناء الجمهورية الجديدة .

أوضح رئيس نقابة السكة الحديد ، أن قطاع النقل قد شهد تطورا كبيرا عقب ثورة 30 يونيه ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، حيث شهد قطاع السكك الحديدية تطويرا كبيرا ، خلال الفترة ما بين عامي 2014 و 2024 ، فقد تم إنجاز العديد من المشروعات ، ضمن خطة تطوير شاملة ترتكز على 5 محاور رئيسية ، تتمثل في تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمان والسلامة .

كما تم تنفيذ العديد من المشروعات منها افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT، فضلا عن اهتمام الفريق كامل الوزير وزير النقل ، بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بمصر.

وأكد عبد الفتاح فكري ، أن روح ثورة 30 يونيو حاضرة دائما في أذهان عمال مصر ، ويستمدون منها الدوافع القوية للبناء والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج ، من إرساء قواعد الجمهورية الجديدة ، وتحقيق حلم القيادة السياسية ، والنهوض بالشعب المصري .