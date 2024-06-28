مياه المنوفية تنفذ حملات توعوية ميدانية لوقف التعدى على شبكات المياه والصرف

المنوفية - محمد فتحى

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حملات لتوعية المواطنين بمخاطر التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، في ضوء توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة بضرورة تنفيذ تلك الحملات لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي أو استخدام مياه الشرب فى غير الاغراض المخصصة لها علاوة على تحريم الوصلات الخلسة .

وأكد، الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ أهمية الحفاظ على الموارد المائية والعمل على تقليل نسبة الفاقد من المياه، بما يضمن وصول المياه بكميات كافية لكافة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لافتاً إلى حجم التحديات الهائلة التي نواجهها من أجل الحصول على كوب مياه نظيف.

وأوضح، أن التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، يؤثر بالسلب على كميات المياه المفترض وصولها للمواطنين، كما يؤثر على جودة المياه المقدمة للمواطنين، وذلك نتيجة التوصيل بطرق غير مطابقة للمواصفات الفنية الصحيحة.

وأشار، إلى قيام الشركة بإطلاق حملات بمختلف مناطق المحافظة؛ لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وحث وإرشاد المواطنين بالسلوكيات السليمة فى التعامل مع المياه وخطورة الإهدار، وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك ودورها في توفير قيمة فاتورة المياه.

وقال: تتصدى الشركة بكل حزم لمثل هذه التعديات، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن الشركة تبذل جهداً كبيراً لتقليل الفاقد، ومواجهة الوصلات الخلسة، وذلك من خلال، شراء عدادات جديدة واستبدال العدادات العاطلة، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع، والسماح بالعداد الكودى، والتوسع فى لجان الخلسة وزيادة عددها، والاحلال والتجديد فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة، التوسع فى برامج الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد DMA، بجانب إنتاج المواد الإعلانية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه.