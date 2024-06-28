منافسة شرسة بين 4 مرشحين بانتخابات إيران الرئاسية.. من يمتلك حظوظ الفوز

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تجرى اليوم، الجمعة، الانتخابات الرئاسية فى إيران لإختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ويخوض السباق 4 مرشحين: سعيد جليلى (محافظ متشدد)، محمد باقر قاليباف (أصولى تقليدي)، مصطفى بور محمدى (محسوب على التيار المعتدل)، مسعود بزشكيان (إصلاحي).

ورغم انسحابات مرشحين من المعسكر المحافظ أمس، إلا أنه لايزال التنافس شديد، بين المرشحين الأربع لـ الانتخابات الرئاسية المبكرة فى إيران.

وتهدد التركيبة الحالية للمرشحين - وفقا لمراقبين - لتفتيت الأصوات بين المرشحين المنتمين للتيار المحافظ وعددهم 3. وقد يصب فى صالح مرشحها الإصلاحي الوحيد، مسعود بزشكيان، الذى يحظى بدعم جبهة الاصلاحات والرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي والرئيس السابق حسن روحانى، الأمر الذى ينبئ بجولة ثانية.

وبحسب ترجيحات بعض المراقبين الإيرانيين، والتى تشير إلى أنه فى حال ظلت تركيبة المرشحين بهذا الشكل، فمن الممكن أن تشهد البلاد جولة ثانية بين قاليباف وبزشكيان.

وفى وقت سابق اليوم قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ان عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ يمكن لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها.

كما صرح رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي، بأن هنالك حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، وأضاف: في الخارج لدينا 138 مكتبا تمثيليا في 99 دولة.

وأوضح: عملية التصويت استمرت 10 ساعات وفقا للقانون وإذا كانت هناك حاجة للتمديد فسيتم الإعلان عن ذلك من قبل وزير الداخلية".

وبالنظر إلى أنه يتم فرز بطاقات الاقتراع يدويا، فمن المتوقع إعلان النتيجة النهائية خلال يومين مع إمكانية توافر مؤشرات أولية في وقت أقرب.

وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة ثانية بين المرشَحين الأعلى في النتائج 5 يوليو عام 2024 بعد إعلان نتيجة الانتخابات.



