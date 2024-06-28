مطار مرسى علم الدولى يستقبل 144 رحلة طيران دولية خلال أسبوع

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غدا السبت، وعلى مدار الأسبوع 144 رحلة طيران دولية سياحية، أغلبها من المطارات الأوروبية المختلفة، حيث يتم تطبيق إجراءات الوصول الصحية والأمنية على الركاب فور وصولهم أرض المهبط.

وتصل رحلات الأسبوع من عدة دول مختلها أغلبها من دول ألمانيا وبولندا وبلجيكا والتشيك، وهولندا وسويسرا والنمسا وغيرها من الدول المختلفة، بزيادة ملحوظة فى معدلات الوصول عن الاسابيع القليلة المقبلة .

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحي بمرسى علم، إن معدلات الوصول الأسبوعية التي تصل بمرسى علم فى التوقيت الحالى تصل تقريبا من 13 دولة حول العالم على راسها المانيا والتشيك وبولندا.

وأضاف الخبير السياحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجنسية التشيكية والبولندية في مؤشر مشجع ومستمر في التدفق خلال أشهر الصيف في مرسي علم، موضحا أن هناك توقعات بارتفاع معدلات وصول سياح غرب أوروبا باعداد كبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



