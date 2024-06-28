مصر للطيران تسير غدا السبت 20 رحلة جوية من الأراضى المقدسة

كتب أحمد مصطفى

تسير مصر للطيران غداً السبت الموافق 29 يونيو، 20 رحلة جوية بواقع، 9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري، رحلة بخط سير جدة - باماكو، 8 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن المنوفية وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



