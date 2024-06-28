مصرع طفل فى العقد الأول صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

الدقهلية- محمد الحبشى

لقى طفل مصرعه، نتيجة إصابته التى لحقت به، وتوقف عضلة القلب، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله، في بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوصول جثمان طفل في العقد الأول، رفقة ذويه ادعاء صعق كهربائى.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الطفل عمر عمرو حشيش محمد، 8 أعوام، مقيم شرقية المعصرة مركز بلقاس، حيث أكد ذويه تعرضه لصعق كهربائي، فيما أكد التقرير الطبي المبدئي أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة تعرضه لصعق كهربائى.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلقاس، ووضعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي امرت بانتداب الطب الشرعي للوقوف علي سبب الوفاة، ومعرفة وجود شبه جنائية من عدمه.