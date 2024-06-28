محافظ الدقهلية يوجه بترشيد الكهرباء عن المبانى الحكومية ودور العبادة

الدقهلية ـ شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه وجه جميع رؤساء المركز بالمحافظة، بترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وشدد المحافظ علي كل مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء الشركات بسرعة التنفيذ للحفاظ على الفاقد فى الكهرباء.

وأوضح مختار، أنه شدد بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل "غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الاختصاص علي ان يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين ، وترشيد الانارة بالإعلانات المضيئة علي أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساءً أيا كانت الجهة التابعة لها، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة" المساجد الحكومية والأهلية وملحقتها والكنائس وملحقتها"، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة، وتلتزم المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، وأيضاً تلتزم المنشآت الرياضية الكبري "الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة"، بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات التي نقوم بها مساءً، علي أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً، بالإضافة الي استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة وايضاً استبدال العدادات التقليدية بأخري مسبقة الدفع، بالإضافة ايضاً إلي استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكل العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.