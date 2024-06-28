قوة الأوطان قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف بــ10 مساجد فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، انطلاق قافلة دعوية بسوهاج، وذلك فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن إنطاق دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف اليوم الجمعة : (22 ذو الحجة1445هـ)، الموافق (28/ 6/ 2024م) صرح بذلك الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن القافلة تضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " قوة الأوطان"، متابعا، أن مساجد سوهاج العشرة التي تم تنفيذ القافلة بها هي مسجد "آل حمد الله "بالمراغة ويتحدث بالمسجد الشيخ محمود أحمد محمد ،واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، ومسجد" إبراهيم الولى بالمراغة، ويتحدث بالمسجد الشيخ مصطفى محمد على،إمام وخطيب، ومسجد موسى زيدان)بالمراغة، ويتحدث بالمسجد الشيخ أحمد عبدالعال محمد، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، ومسجد الفردوس بالمراغة، ويتحدث بالمسجد الشيخ مصطفى شحات محمد، إمام وخطيب، ومسجد النور بالمراغة، ويتحدث الشيخ حسن الماسخ إبراهيم،واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، ومسجد الكوثر بالمراغة، ويتحدث الشيخ عبدالعال محمد بدوى ،إمام وخطيب، ومسجد الرحمن البحري بالمراغة، ويتحدث بالمسجد الشيخ أشرف محمد عمر، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، ومسجد التقوى الأزرق، ويتحدث بالمسجد الشيخ أحمد حسين رجب، إمام وخطيب ومسجد أبوالحسن الشاذلى بالمراغة، ويتحدث بالمسجد الشيخ ياسر عادل فاروق، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية.