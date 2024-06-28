قافلة طبية شاملة مجانية تقدم خدماتها لأهالى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة، انطلاق خدمات قافلة طبية متكاملة بالعريش تقدم خدماتها المجانية لأهالي شمال سيناء.

وأعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انطلاق القافلة الطبية الشاملة لخدمة أهالي المحافظة، اعتبارًا من اليوم الجمعة ولمدة أسبوع كامل، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بتنظيم من "جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد" في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبالتنسيق جهات الاختصاص ومديرية الصحة بشمال سيناء.

ستبدأ القافلة أعمالها في مدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي بمدينة العريش، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري وحتى يوم الجمعة الموافق 5 يوليو المقبل.

وأشار اللواء شوشة، إلى أن القافلة تضم نخبة من الأطباء المتخصصين في مجالات متنوعة، أمراض الكبد و الباطنة والجهاز الهضمى والأنف والأذن والحنجرة وأمراض القلب وطب الأطفال وجراحة الأوعية الدموية والجلدية والتناسلية و الكلى والمسالك البولية والمخ والأعصاب والأشعة.

وأكد المحافظ، أن القافلة ستقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المعملية لجميع المرضى.