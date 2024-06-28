فيضانات تضرب الأنهار الرئيسية فى جنوبى الصين وسط هطول أمطار غزيرة مستمرة

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ضربت الفيضانات، الأنهار الرئيسية في جنوبي الصين، وسط هطول أمطار غزيرة مستمرة.



وقالت وزارة الموارد المائية الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة - إن نهر شيجيانج في حوض نهر اللؤلؤ بجنوبي الصين غُمر للمرة الثالثة هذا العام بعد ظهر أمس الخميس، مشيرة إلى أن هذا الفيضان يعد العاشر في حوض نهر اللؤلؤ منذ بدء موسم الفيضانات لعام 2024.



وتأثرت الأنهار المتصلة ببحيرة بويانج وبحيرة دونجتينج، أكبر بحيرتين للمياه العذبة في الصين، بالأمطار الغزيرة المستمرة، وشهدت فيضانات تتجاوز علامات التحذير، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في المجاري الوسطى والسفلى لنهر اليانغتسي.



وخلال يومي /الأربعاء/ و/الخميس/ الماضيين، تجاوز منسوب المياه في 22 نهرا في جيانجشي وهونان وقوانجشي وتشجيانج ومناطق علامات التحذير الخاصة بها.



ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على حوض نهر اليانجتسي اعتبارا من اليوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء القادم، مما يؤثر بشكل رئيسي على بحيرة دونجتينج والمجاري الوسطى والسفلى للنهر، بحسب لجنة الموارد المائية في تشانججيانج (نهر اليانجتسي) التابعة لوزارة الموارد المائية الصينية.



وتبقي الوزارة - حاليا - على استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة لفيضانات في تسع مناطق على مستوى المقاطعات، وهي تشجيانج وآنهوي وجيانجشي وهوبي وهونان وقوانجشي وتشونجتشينج وقويتشو ويوننان.



وكان المرصد الوطني الصيني للأرصاد الجوية قد جدد - أمس - إطلاق إنذار باللون البرتقالي لمواجهة العواصف المطيرة؛ حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في تشونجتشينج وقويتشو وهوبي وهونان وجيانجشي وآنهوي وتشجيانج وشانغهاي وشيتسانج.