فريق طبى بمستشفى بلطيم التخصصى يتمكن من استئصال ورم خبيث بمخ سيدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن فريق جراحى المخ والأعصاب بمستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، التابع للمراكز الطبية المتخصصىة، من إجراء جراحة دقيقة وخطيرة وذات مهارة خاصة باستئصال ورم خبيث بالمخ من الدرجة الرابعة لمريضة في منتصف العمر، وذلك بناءاً على الفحوصات التى أظهرت حجم الورم الكبير وتم تحضير المريضة للعمليات بأسرع وقت، وتحسنت حالة المريضة مباشرة بعد الجراحة.

في سابقة طبية تحدث لأول مرة داخل، محافظة كفر الشيخ وذلك داخل قسم العمليات بمستشفى بلطيم التخصصى، بتوجيهات ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد حواس، مدير مستشفى بلطيم التخصصى.