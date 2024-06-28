فتح مكاتب البريد بالدقهلية غدا لصرف معاشات شهر يوليو 2024

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لمحور شئون مناطق هيئة البريد، فقد تقرر فتح جميع مكاتب البريد بالمراكز والمدن والأحياء والقري بنطاق المحافظة غدا السبت، لصرف معاشات شهر يوليو لأصحاب المعاشات تخفيفا للعبئ عن المواطنين.

وقال مختار، إننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل تلبية احتياجات ومطالب المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات تخفيفا للعبئ عنهم.

ومن جانبه، أوضح أيمن ناصف مدير عام بريد الدقهلية، أن مواعيد العمل بمكاتب البريد غدا السبت ستكون من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 1 ظهرا، لتقديم الخدمة لأصحاب المعاشات.



وفي هذا الصدد، وجه مدير عام البريد الشكر لمحافظ الدقهلية علي اهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال وأنشطة قطاع البريد بالدقهلية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.