عويسى وصديقة وزبدية وهندى.. مزارع الأقصر تقدم أفخر أنواع المانجو "فيديو"

الأقصر – أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع، أجواء العمل في موسم حصاد المانجو بمزارع ومخازن التجار فى محافظة الأقصر، وتقدم المزارع سلسلة من أفخر أنواع وأصناف المانجو للجمهور تشمل أصناف (العويسي والجلك والسكرى والتيمور والهندية والتومي والناعومى والآر تو والهايدي والياسمين"، والتي يتم تجهيزها وجمعها للنقل للأسواق الكبرى حول مصر.

وعن مواعيد الحصاد لأشجار المانجو في الموسم، يقول المزارع محمد الناغى إبن مدينة إسنا "يتم بدء العمل في المزرعة من 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً والبدء من جديد الساعة من 12 ظهراً وحتى الساعة 2 مساء ويتوقف القطع والحصاد بعدها".

ويضيف محمد الناغى، "المانجو العويسي يبدأ الحصاد فيها من 25 يونيو وحتى 25 يوليو كل عام، وهى أطعم وأشهى أنواع المانجو بمزارع الأقصر"، وبعدها يأتي الدور على مرحلة الأصناف "التومى والناعومى والآر تو والهايدي والياسمين" من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس ينضج ويتم حصاده حسب درجة الحرارة، ويليهم نوع "الكيت" الذي يبدأ من شهر سبتمبر في الحصاد بعد النضج، وغالبية تلك الأصناف يتم حصادها عقب الانتهاء من حصاد الأصناف المحلية (الجلك والسكرى والتيمور والهندية).