عودة الخدمات المصرفية بالبنك التجارى الدولى للعمل بشكل طبيعى

كتب - أحمد يعقوب

عادت الخدمات المصرفية بالبنك التجارى الدولى للعمل بشكل طبيعى بعد عدة ساعات من عمليات التحديث للأنظمة.



وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB ، فى وقت سابق فى تدوينة له عبر منصة X أن تحديث مفاجىء من الشركة المسؤولة عن أنظمة البنك استدعت تعطل خدمات السحب النقدى والتحويل بالبنك منذ صباح اليوم ومن المتوقع أن تنتهى عمليات التحديث قبل الساعة 12 مساء اليوم الجمعة.

وقال البنك التجارى الدولى قبل أيام، إنه تم زيادة حدود الإنفاق الدولية داخل وخارج مصر على جميع بطاقات CIB الائتمانية، وتخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية اعتبارًا من 26 يونيو الجارى إلى 5%.