صعود قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "السياحة والخدمات التعليمية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 10.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.6%، يليه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.8%، 6.6%، على التوالي، وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.9%.

وزاد قطاعا العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، ونما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5%، كما ارتفع قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 4.4%، 4%، على الترتيب.

وصعد قطاع البنوك بنسبة 3.1%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 2.8%، وأخيرًا قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.8%، 1.6%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 2.1%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.11% ليغلق عند مستوى 27766.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 6194.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 8985.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 34068.07 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6558.19 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 82.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.6%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.157 تريليون جنيه إلى 1.215 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 371.1 مليار جنيه إلى 395.8 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%.