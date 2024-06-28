صحة الوادى الجديد: ضبط زيوت طعام وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن شن حملة موسعة على المحلات التجارية والأسواق بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، وذلك بهدف التأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين.

وقال الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة الوادى الجديد، إنه جرى تنفيذ حملة موسعة شملت تفتيش 10 منشآت غذائية بمعرفة مفتشين الصحة التابعين للمديرية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد، أن الحملات بإشراف إدارة الوقائي بالمديرية ومراقبي الأغذية بالإدارات الصحية بالتنسيق مع التموين، وتم التنبيه على الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والوقائية.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القطاع حقق المرتبة الخامسة على مستوى الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالقوافل العلاجية خلال شهر مايو 2024 بواقع تقييم 84,7%.

وأضاف هارون، أن القوافل الطبية العلاجية إيصال ودعم الخدمة الطبية الشاملة للقرى والمناطق النائية الأكثر احتياجا، والتى تأتى ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا على استمرار تنظيم القوافل الطبية من خلال خطة تشمل الاماكن الأكثر احتياجا والتى يتم الإعلان عنها للسادة المواطنين.