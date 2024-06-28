شواطئ رأس البر ترفع شعار كامل العدد ورحلات اليوم الواحد كلمة السر.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

شهدت شواطئ مدينة رأس البر، إقبالا كثيفا من قبل الأهالى منذ الساعات الأولى من الصباح، وذلك عقب توافد عددا من رحلات اليوم الواحد لزيارة المدينة اليوم.

كما شهدت منطقة الشواطئ المجانية داخل المدينة توافد الأهالى لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، رغم انشغال الأسر المصرية بامتحانات الثانوية العامة غير أن إقبالا كثيفا شهدته مدينة رأس البر اليوم، لتتجاوز نسبة الاشغال بس اكيد المدينة 60%.

وفى سياق متصل بدأ مجلس مدينة رأس البر الاستعداد لاستقبال رواد المدينة خلال نوم الصيف بحزمة من الخدمات أبرزها الخدمات الشاطئية والتى تمثلت فى توفير رجال الإنقاذ والإنسان الإنقاذ النهرى، فضلا عن توفير سيارات الإسعاف بطول الشاطئ وكذلك إعداد نقاط لتجميع الاطفال المفقودين، مع استمرار حملات النظافة بشكل مستمر خلال اليوم بمنطقة الشواطئ فى رأس البر.

كما قام مجلس مدينة رأس البر بإعداد بروشورات تعريفية بأماكن المدينة السياحية وطرق الوصول إليها بدء من منطقة الشواطئ المجانية مرورا بمنطقة اللسان وكذلك منطقة المسرح الرومانى المكشوف.

وتضمنت تلك البروشورات تواجد الأماكن المجانية التى تمتلكها المدينة والتى يمكن زيارتها وقضاء الإجازة داخلها بالمجان.

إقبال كبير من قبل الأهالى اليوم على زيارة رأس البر وسط توقعات بارتفاع عدد المتواجدين داخل المدينة خلال الساعات المقبلة.



اقبال كبير من الأهالى على زيارة رأس البر



اقبال كبير من الأهالى على زيارة رأس البر



اقبال كبير من الأهالى على زيارة رأس البر



اقبال كبير من الأهالى على زيارة رأس البر