اليوم السابع
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الجمعة، 28 يونيو 2024 12:15 م
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شغل التكييف واحصل على أعلى برودة وقلل استهلاك الكهرباء بهذه الخطوات

الجمعة، 28 يونيو 2024 12:00 م
شغل التكييف واحصل على أعلى برودة وقلل استهلاك الكهرباء بهذه الخطوات طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي لترشيد الاستهلاك
كتبت رحمة رمضان

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يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع "اليوم السابع"، بعض النصائح لتقليل استهلاك التكييف من الكهرباء والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وذلك بعنوان "خليك إيجابي.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال".

وفيما يلى طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي لترشيد الاستهلاك:
 

1- تشغيل التكييف على درجة 25.

2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أن جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.


3- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.


4-التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

 







جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

وزارة الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء

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حملة ترشيد الاستهلاك




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