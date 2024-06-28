روسيا: قد ندخل تعديلات على عقيدتنا النووية بناء على وقائع العملية العسكرية في أوكرانيا

أحمد علوى

رجح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إمكانية إدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية؛ بناء على وقائع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقال إن الغرب لا يدرك الخطر المتزايد لصدام نووي بسبب إصراره على التصعيد.



وأضاف ريابكوف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في حلف الناتو، تتبع مسار تصعيد غير محدود من خلال الاستمرار بضخ أحدث الأسلحة لنظام كييف والسماح له باستخدامها لضرب الاراضي الروسية بما فيها الأقاليم التي انضمت لها حديثا؛ ما يجعل واشنطن طرفا مباشرا في الصراع، محذرا من العواقب الخطيرة للسياسات الغربية في الأزمة الأوكرانية.