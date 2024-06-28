روسيا تنفذ 17 ضربة ضخمة استهدفت مراكز تجميع الأسلحة الغربية فى أوكرانيا

كتب ـ أحمد علوى

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 17 ضربة مشتركة، في الفترة من 22 إلى 28 حزيران الجاري، بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة ضد مصانع ومراكز تجميع الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 22 إلى 28 يونيو، نفذت القوات الروسية 17 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، استهدفت من خلالها منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، والمراكز اللوجستية لتجميع الأسلحة المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية من قبل الدول الغربية، بالإضافة إلى محلات التجميع ومناطق التخزين للطائرات والقوارب المسيرة".

وأشار البيان، إلى أنه تم استهداف نقاط للانتشار المؤقت للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.

وأضاف البيان: "خلال الأسبوع، قامت وحدات قوات مجموعة "الشمال" بالتقدم إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1560 جنديا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و43 مركبة، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير 33 مدفع ميداني، بما في ذلك 7 مدافع هاوتزر أجنبية الصنع، و3 محطات حرب إلكترونية.

وتابع البيان: "قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية كما صدت 6 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية.

وخلال الأسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3230 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و40 مركبة، و3 مركبات قتالية لراجمات "غراد"، و24 مدفع ميداني، 6 منها أمريكية الصنع.