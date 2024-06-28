رئيس جامعة الإسكندرية ومدير مكتبة الإسكندرية يشهدان الليلة الـ13 من ليالى اللغة العربية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، العرض الفني الذى نظمه منتدى جامعة الإسكندرية تحت عنوان "الأندلس ربيع مؤجل"، والذي جاء ضمن فاعليات الليلة الثالثة عشرة من ليالي اللغة العربية، وأقيم بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

وفي كلمته بعد انتهاء العرض، أثني الدكتور قنصوه علي العرض المميز، مؤكداً أنه إبداع وإتقان فى كل تفاصيل العمل، ودعا الشباب الواعد الحفاظ العودة للأصالة والفن المبدع لأن هذه القيم تمثل القوة الناعمة لبناء الوطن مؤكداً على دعم الجامعة الكامل لأي عمل يبرز قيم الفن الراقى .

فيما أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته بعودة الاهتمام باللغة العربية مرة أخري بعد أن عانت مؤخرا من محاولات لطمسها واهتمام بعض الشباب بالمصطلحات الأجنبية والتحدث بها علي حساب لغتنا العربية، مثنيا على العرض المميز الذي شاهده.

وقدم الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر للدكتور قنصوه علي دعمه الكبير للأنشطة الطلابية، كما قدم الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذا العرض وإخراجه من رعاية الشباب وفريق كورال الجامعة و العارضين ومصممي الاستعراضات وغيرهم. حضر العرض عدد من قناصل الدول العربية ونواب رئيس الجامعة السابقون، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعمداء ووكلاء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، ونقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء نادي روتارى الإسكندرية، ورؤساء النقابات الفنية، وعدد من رموز الابداع والفن بالإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

تناول العرض سردا تاريخياً لحقبة مهمة من تاريخ الأندلس، في إطار درامي يحكى عن الصراع بين الخير والشر، باللغة العربية الفصحي. أشرف علي إعداد الحفل وتقديمه الدكتورة نجوي صابر رئيس منتدى الجامعة للشعر والفنون، وقادت كورال الجامعة المايسترو الدكتورة شريهان الحديني، والدراماتورج الدكتور محمد مخيمر، وتصميم الأزياء أميرة عبد الشافى، ومصمم الاستعراضات والحركة الفنان نصر الدين محمد، ساعد فى الإخراج الدكتور أنس نحلة، والإخراج احمد سمير.