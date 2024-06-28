اليوم السابع
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ذكرى اغتيال هشام بركات.. أسلحة ومواد لتصنيع متفجرات مضبوطات بأحد مقار القتلة

الجمعة، 28 يونيو 2024 07:34 م
ذكرى اغتيال هشام بركات.. أسلحة ومواد لتصنيع متفجرات مضبوطات بأحد مقار القتلة الشهيد هشام بركات
كتب إيهاب المهندس

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رحل صائما في نهار رمضان، وقدم روحه فداء للوطن، تحل اليوم الذكرى التاسعة، لاستشهاد محامى الشعب النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015.


وخلال محاكمة المتهمين أمام محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد، استمعت الجنايات لأقوال شاهد الإثبات "م.ع" الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقال بعد حلف اليمين أنه كلف من النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمى بمركز ههيا، وعثر داخل المقر على بندقية آلية وعدد من الطلقات، ومواد كيماوية تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يوم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.

 







الشهيد هشام بركات

محامي الشعب

اغتيال النائب العام




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