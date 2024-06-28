ختام بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالإسكندرية.. ونادى الصيد بالمركز الأول

الإسكندرية - أحمد الزغبي

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات منافسات بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك، التي استضافها النادي البحري اليوناني بالإسكندرية، ونظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك برئاسة المهندس محمد قداح، وعقب عودة المراكب إلى المارينا تمت عملية وزن الأسماك، وإعلان نتيجة البطولة فى حفل الختام الذي أقيم بنادي البحري اليوناني بحصول نادي الصيد المصري بالمركز الأول.

واستطاع نادي الصيد المصري بالإسكندرية،أن يحصل على المركز الأول ويحصد كأس البطولة ، وحصل نادي اليخت المصري بالإسكندرية على المركز الثاني وحصل نادي الزهور الرياضى على المركز الثالث، كما استطاع اللاعب أحمد عبد العزيز سعيد من نادي الصيد المصري بالإسكندرية أن يحصل على جائزة أكبر سمكة بنظام الجر والجيجنج والكاستنج ،وحصل نور الفخراني من نادي صيد الإسكندرية على المركز الثاني، وحصل مصطفى زكريا على المركز الثالث من نادي الزهور .

وفى مسابقة صيد الأسماك بنظام التسقيط للسيدات حصل نادي الصيد المصري بالإسكندرية على المركز الأول، وحصل نادي الزهور على المركز الثاني ، وحصل نادي سبورتنج على المركز الثالث ،واستطاعت اللاعبة جنة ياسر عوض من نادي صيد الإسكندرية إن تفوز بجائزة أكبر سمكة .

وشهد النادي البحري اليوناني، حفل ختام البطولة بحضور الدكتورة إيريني ليليكا رئيس نادي البحري اليوناني والاستاذ مسعد ابو الرجال نائب رئيس الاتحاد والمهندس هشام فريد عضو مجلس إدارة الاتحاد ، وخالد البهتيمي ممثل منظمة الايجفا العالمية لرياضة صيد الأسماك و المستشار عبد العزيز ابو عيانة رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالإسكندرية، وشارك فى البطولة 26 فريق يمثلون 14ناديا .

وصرح المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس أمناء المنظمة الدولية لرياضة صيد الأسماك الإيجفا بأن الاتحاد يهدف إلى نشر ثقافة الصيد الأخلاقي والحفاظ على الثروة السمكية، ورحب بدخول نادي سبورتنج والنادي النوبي العام ومركز شباب الانفوشي أعضاء جدد بالاتحاد المصري لصيد الاسماك .

ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي البحري اليوناني برئاسة الدكتورة ايريني بندريس، على توفير كل الإمكانيات المتاحة لإقامة البطولة.



ختام بطولة الجمهورية لصيد الاسماك بالإسكندرية



ختام بطولة الجمهورية لصيد الاسماك في الإسكندرية



رئيس اتحاد صيد في نهائي بطولة الجمهورية بالإسكندرية