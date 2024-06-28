حدائق تم افتتاحها فى سوهاج لمواجهة التغيرات المناخية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

نفذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعافى الأخضر، وذلك في إطار توجهات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تم إنشاء الحدائق والتشجير وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفس لأهالي المحافظة.

ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية، التى استعدت مبكرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حول قضية تغير المناخ، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته أن مصر سارعت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة فى سبيل التحول إلى نموذج تنموى مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.

هذه الخطوات انعكست بشكل فاعل على الأجواء بمحافظة سوهاج من خلال حملات التشجير المستمرة بالمراكز والمدن والأحياء والتى حولت محافظة سوهاج إلى مدينة خضراء، حيث شهدت المحافظة إفتتاح العديد من الحدائق والمتنزهات تعرف عليها من خلال النقاط التالية

ـ افتتاح الحديقة العامة بميدان الثقافة بعد تطويرها في 8 أبريل 2024، على مساحة 4100 متر مربع.

ـ افتتاح "الحديقة الملحقة" بحي الكوثر في 9 مارس 2024، على مساحة 1600 متر مربع.

ـ افتتاح حدائق ساقلتة العامة في 12 سبتمبر 2022م على مساحة ٤ آلاف متر مسطح .

ـ افتتاح " حديقة الأندلس " بحي الكوثر في 24 نوفمبر 2021م، على مساحة 1200 متر مربع .

ـ افتتاح حديقة " رمسيس الثاني " بمدينة أخميم في 30 يونيو 2022، بجوار المنطقة الأثرية على مساحة 1500 متر مربع .

ـ افتتاح حديقة " ميريت آمون " بمدينة أخميم في 8 نوفمبر 2021، على مساحة 550 متر مربع.

ـ افتتاح حديقة جهينة العامة في 22 يونيو 2021، على مساحة 1600 متر مربع .

ـ افتتاح حديقة حي غرب في 28 يوليو 2020، بداية نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، على مساحة 2000متر.

ـ افتتاح حديقة "الفردوس" العامة بمركز ومدينة طما في 15 يوليو 2020، على مساحة 1500 متر مربع.

ـ افتتاح حديقة ميدان بنك الإسكندرية أمام مجلس مدينة سوهاج بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل في 19 ديسمبر 2020م.

ـ افتتاح تطوير الحديقة المتحفية بمدينة ناصر في 5 سبتمبر 2020م.



حديقة بإحدى المراكز



حديقة عامة منظر ليلى



نجيلة طبيعية بالحديقة



برجولات بالحديقة



تنسيق الحدائق



أماكن إنتظار بالحدائق_1



حديقة ميدان مجلس مدينة سوهاج



حديقة عامة جديدة بسوهاج



الالعاب للأطفال



تنسيق حديقة عامة بسوهاج



حديقة مدينة جهينة



حديقة عامة



الحديقة المتحفية بسوهاج