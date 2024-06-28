حبس عاطلين بتهمة سرقة كبائن كهربائية فى القطامية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة القطامية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة كبائن كهربائية، وبيعها لتاجر خردة.

وكشفت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهران بمقطع الفيديو المشار إليه (عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

بمواجهتهما أمام اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضافوا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بارات نحاسية من كبائن كهربائية بذات الأسلوب، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات من خلال بيعهم لـ( تاجرى خردة "عميلان سيئا النية" أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة)، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 7 بارات نحاسية خاصة بالكبائن الكهربائية.