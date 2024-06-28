جيفرى داهمر.. سفاح التجمع ينفذ جرائمة على طريقة أشهر القتلة المتسلسلين فى أمريكا

كتب ـ كريم صبحى

استوحى سفاح التجمع جرائمه من أشهر القتلة المتسلسلين فى العالم حيث تشابهت طريقة القتل التى ارتكبها المتهم بقتل 3 سيدات مع عدد من السفاحين، حيث نرصد فى السطور التالية أبرز 10 سفاحين فى العالم.

السفاح الأول هو جيفرى داهمر هو واحد من القتلة المتسلسلين الأكثر رعبًا فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، يحمل سجله قتل عدد من السيدات فى مدة لم تزيد على ثلاثة عشر عامًا، ولم يكن يكتفى بالقتل فقط، لكنه كان يغتصب ضحاياه.

واكتشفت الشرطة أن "داهمر" مريض بما يسمى "عبودية الجنس الطائش"، وكان يقوم بحفر جماجم الضحايا التى لاتزال على قيد الحياة.

تم القبض على "داهمر" والحكم عليه بالسجن مدى الحياة، إلى أن تعرض لضرب مبرح حتى الموت فى 28 نوفمبر 1994 على يد سجين زميل فى إصلاحية كولومبيا، حيث كان مسجونا.