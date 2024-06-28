تفاصيل إحالة مسجل خطر للجنايات للاتجار فى الأقراص المخدر بـ10 ملايين جنيه

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار فى الأقراص المخدرة، حيث كشفت التحقيقات أن المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ10 ملايين جينه.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 10 ملايين جنيه).

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.