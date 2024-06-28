تعرف على مواعيد عمل العيادات الخارجية فى مستشفيات قنا الجامعية

قنا صابر سعيد

تستقبل مستشفى قنا الجامعي، مئات الحالات يوميا والتي تتردد علي عيادات المستشفى الخارجية لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج، وتمثل أحد الركائز الصحية المهمة في القطاع الصحي بقنا.

وجرى افتتاح مستشفى قنا الجامعى أكتوبر 2008 لتبدأ فى تقديم خدماتها لأبناء إقليم جنوب الوادى بافتتاح عيادات خارجية فى تخصصات الرمد والباطنة والجلدية، وفى شهر يناير 2009 تم افتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى بمنطقة المعبر بقنا مارس 2009.



مواعيد عمل العيادات الخارجية



تعمل عيادات جراحة القلب والصدر وعيادة جراحة المخ والأعصاب يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع، وعيادة الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة، وعيادة المسالك البولية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، فيما تعمل عيادة الأنف والأذن والحنجرة وعيادة الأمراض النفسية الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



وموعد عمل عيادة الأمراض الصدرية بمستشفى قنا الجامعى السبت والإثنين والخميس، أما عيادة طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى والكبد تعمل أيام السبت والثلاثاء والخميس.





