تعرف على الاشتراطات اللازمة للالتحاق بمدرسة التمريض فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة التمريض للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية .

وأوضحت المديرية، أن باب القبول سيبدأ فى 6 يوليو المقبل بمجموع مبدئي 260 درجة وطبقا للمجاميع الأعلى، وتحدد يومي 6 و7 يوليو للطلاب الحاصلين من 275 درجة حتى 280 درجة ويومي 8 و9 يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع ما بين 268 حتي 274 ويومي 10 و11 يوليو للحاصلين على مجموع مابين 260 حتي 268 درجة ويومي 13 و14 يوليو للمتخلفين من الأيام السابقة.

وحددت المديرية عدة اشتراطات يجب توافرها لالتحاق الطالب بالمدرسة، وهي لا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات والكشف الطبي فة حالة ادراج الطالب بالتنسيق يقوم ولي الامر باحضار ما يثبث ان الطالب حصل على الصف الاول الابتدائي حتي الصف الثالث الاعدادي من الإدارة التعليمية التابع لها نفس المركز الاداري لمدرسة التمريض وفي حالة عدم احضار ما يثبت ذلك سوف يتم حذف الطالب من التنسيق.

ويخضع الطلاب للاختبارات الشخصية، كشف الهيئة واختبار إملاء ثم اللغة الانجليزية واختبار مبادئ الحاسب الآلى و الاختبار النفسى والكشف الطبي.